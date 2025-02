Lazio, Fabiani: "A gennaio abbiamo preso i calciatori che ci interessavano"

31 minuti fa



Angelo Fabiani torna sui temi del mercato. Il direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di Sport Mediaset, ha spiegato così i tre acquisti fatti dalla Lazio, Ibrahimovic, Belahyane e Provstgaard: "A gennaio abbiamo trattato diversi giocatori come Casadei, Fazzini e tanti altri. I nomi che teniamo d'occhio si mettono tutti nel calderone dei papabili e poi si inizia un po' a giocare. Alla fine siamo arrivati a prendere quelli che ci interessavano".



Nessuno dei tre nuovi arrivi però ha ancora esordito in biancoceleste. E nessuno dei tre è stato nemmeno inserito nella lista per l'Europa League. In ambito internazionale Baroni ha preferito dare continuità al gruppo che aveva ben figurato nella prima parte del torneo. In Serie A invece quello che sembra avere più chance degli altri di scendere in campo nelle prossime settimane è Reda Belahyane, arrivato dall'Hellas Verona dove nella prima parte di stagione era diventato uno dei punti di riferimento nel centrocampo degli scaligeri. Baroni lo conosce già, avendolo allenato l'anno scorso e lo apprezza. Con Rovella squalificato non è escluso che il franco-marocchino possa entrare già a Venezia, anche se al momento le idee tattiche del tecnico biancoceleste sembrano essere altre.