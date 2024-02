Lazio, Fabiani alla squadra: 'La melma la mangiamo tutti. Non facciamoci trascinare dalla negatività'

Angeloha messo spalle al muro la. Il ds biancoceleste ieri era a Formello alla ripresa degli allenamenti; negli spogliatoi, prima che la squadra iniziasse la seduta, ha tenuto tutti a rapporto per sottolineare che nessuno si deve sentire chiamato fuori causa dall'attuale situazione. "" ha urlato il dirigente, secondo quanto riporta questa mattina Il Messaggero. Lo stesso Fabiani ha poi ribadito lo stesso concetto già espresso ieri , riguardo la piena fiducia della società verso il tecnico: "Se qualcuno pensa che l’allenatore venga sollevato dall’incarico si sbaglia".Il Direttore Sportivo, come pure il Presidente Lotito, pretende che tutti si assumano le proprie responsabilità per superare il momento di difficoltà. Dopo i risultati positivi tra Natale e gennaio, le recenti prestazioni deludenti hanno riaccesonell'ambiente che. Già da sabato, contro il Cagliari ci dovrà essere una reazione perché, come ha sottolineato ancora Fabiani: "Nulla è perso. Non ci facciamo trascinare dalla negatività". Attualmente la Lazio è nona in classifica, a cinque punti dal 4° posto ma con una partita da recuperare (il 22 febbraio a Torino contro i granata). Prima ci sarà l'impegno in Champions contro il Bayern da onorare e poi ad aprile le semifinali di Coppa Italia. Tutto è ancora in ballo per gli uomini di Sarri, per questo la società non tollererà nessun atteggiamento di resa.