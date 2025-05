Lazio, Fabiani annuncia: "Baroni via per motivi suoi. Non vendiamo i big"

Getty Images

Nella serata di ieri la società biancoceleste ha incontrato, agente diper pianificare la trattativa e riportare nella Capitale il tecnico toscano. Una decisione arrivata dopo la delusione del campionato, la sconfitta contro il Lecce all'ultima giornata è costata la qualificazione alle prossime competizioni europee con la Lazio raggiunta dalla Fiorentina ma estromessa per gli scontri diretti a sfavore.

- Angelo Fabiani, ds della Lazio, ha parlato a Il Messaggero e commentato la situazione allenatore: ", ma la Lazio ha disputato due ottime competizioni ed è stata in lotta per la Champions sino all'ultimo. Bastava solo qualche punto in più all'Olimpico".- Fabiani, poi, ha sottolineato che la società biancoceleste non è intenzionata a privarsi dei suoi giocatori migliori nonostante le tante sirene di mercato: "Avremo un nuovo allenatore, ma il progetto con i giovani andrà avanti.. Mandas, Gila, Romagnoli, Rovella, Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen, Zaccagni, Dia e Castellanos rimarranno. Verrà solo sfoltito l’organico con uscite superflue perché sono troppi per una sola competizioni 26 giocatori di movimento".