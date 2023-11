Tutto ok per il rinnovo di Felipe Anderson con la Lazio. Ad annunciarlo è direttamente il ds del club biancoceleste Angelo Fabiani. Queste le sue parole riportate oggi dal Messaggero: "Tutto a posto. L'incontro ci sarà la settimana prossima. Ora pensiamo solo alla trasferta di Salerno".



Il numero 7 brasiliano, in scadenza a giugno 2024, firmerà un prolungamento fino al 2028 a 3,5 milioni a stagione bonus inclusi.