Lazio, Fabiani avvisa F. Anderson: 'Noi non dobbiamo più chiamare nessuno e non faremo alcun rilancio'

La proposta di rinnovo è ancora lì sul tavolo. Noi non dobbiamo più chiamare nessuno e non faremo nessun rilancio.

Rimane in stallo la situazione del rinnovo dicon la. Questa mattina Il Messaggero riporta alcune dicharazioni perentorie in meritor del ds biancoceleste Fabiani:

La società capitolina ha offerto 3,5 milioni l’anno, con opzione sino al 2028. L'accordo attuale scade a giugno e al momento il calciatore non ha ancora dato una risposta al club e nel frattempo insieme al suo entourage sta parlando con la Juventus, principale pretendente per accaparrarselo a parametro 0 in estate. I bianconeri accontenterebbero la richiesta da 4 milioni fatta dalla sorella-agente per l'ingaggio. Per Sarri questa situazione non rappresenta un problema, come ha detto anche ieri dopo la vittoria 1-0 contro il Lecce, arrivata proprio grazie a un gol di Anderson. Con il rinnovo o senza, il calciatore continuerà ad essere impiegato dal tecnico. Poi a fine stagione ognuno farà le proprie valutazioni. Per la Lazio, a quanto pare, l'ipotesi di perdere a 0 il calciatore non rappresenta un problema. L'offerta è quella: prendere o lasciare.