Lazio, Fabiani blinda Felipe Anderson: 'Fino a fine anno rimane qui'

Può provarci chi vuole, ma il calciatore fino a fine anno rimarrà qui. Vengono prima gli interessi della società, poi del singolo.

Il direttore sportivo della, Angelo, allontana le voci sul possibile addio dia gennaio. Al Messaggero ha dichiarato:

Oltre alla Juventus, che però prenderebbe il calciatore solo a 0 a giugno, interessata all'attaccante brasiliano c'è anche l'Al-Ahli, la stessa squadra saudita che in estate aveva corteggiato Immobile. Sul piatto gli arabi avrebbero messo un'offerta tra i 10 e i 15 milioni. Troppo pochi per Lotito, che poi dovrebbe corrisponderne metà al West Ham in base agli accordi presi nel 2021 per far tornare il talento di Brasilia a Formello. Sotto i 20 milioni non ci sarà alcuna trattativa e in ogni caso, come ha lasciato intendere chiaramente anche il ds, la Lazio non ha nei piani di cederlo. Sul rinnovo non ci sono sviluppi al momento. Lo scenario più probabile a questo punto resta quindi quello di arrivo a scadenza del calciatore, il cui futuro - a Roma o altrove si deciderà comunque in estate.