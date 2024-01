Lazio, Fabiani e Lotito valutano il colpo El Ghazi: può essere l'occasione a 0

La Lazio cerca un rinforzo in attacco e potrebbe trovarlo in Anwar El Ghazi. La sconfitta in Supercoppa ha certificato quella che era un'evidenza già dalle prime battute di questa stagione: la carenza di gol. Il Messaggero questa mattina spiega che per risolvere il problema Lotito e Fabiani stanno studiando possibili occasioni low cost e l'esterno offensivo olandese, classe '95, è attualmente svincolato. Anche Sarri lo osserva con interesse. Il suo sogno resta Rafa Silva, ma il portoghese si libererà a 0 solo a giugno. Un jolly offensivo, in grado di giocare in tutti i ruoli del tridente, servirebbe invece subito.



Il Mainz a novembre scorso aveva licenziato El Ghazi dopo un post sui social pro-palestina. Non che fino a quel momento avesse brillato particolarmente in bundesliga, con appena tre presenze tra settemebre e ottobre nel club tedesco dove era arrivato a fine estate, dopo essersi già precedentemente svincolato dal PSV. Vanta esperienze in Inghilterra (Everton e Aston Villa) e in Francia (Lille) oltre che in Eredivisie (è cresciuto nelle giovanili di Sparta Rotterdam, e Ajax). Considerato negli anni scorsi un prospetto interessante anche in ottica nazionale, il talento di origini marocchine non ha mai rispettato del tutto le aspettative. Alla Lazio arriverebbe comunque nel pieno della sua maturità calcistica in cerca anche lui di un'occasione di rilancio. Una decisione sul suo possibile ingaggio verrà comunque presa nel giro di pochi giorni.