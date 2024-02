Lazio, Fabiani: 'Falso che lo spogliatoio sia contro il tecnico'

Laprova a spengenre il fuoco delle polemiche scoppiate dopo il ko di Bergamo contro l'Atalanta e le contestazioni dei tifosi. Angeloquesta mattina smentisce le voci di divisioni nello spogliatoio. Dopo le parole di Lotito , che ha dichiarato di non voler assolutamente esonerare, il ds al Messaggerro ha spiegato che "lo spogliatoio non può essere contro il tecnico; è pieno di giocatori che Sarri ha valorizzato e cresciuto".Il direttore sportivo biancoceleste, ma per la società si tratta di ordinaria amministrazione: "Ovunque c’è qualche scontento ma non c’entra nulla con quanto è successo. Oltretutto si sta montando un caso quando siamo agli ottavi di Champions, in semifinale di Coppa Italia. Sì, ci mancano cinque punti in campionato, ma siamo noni in un gruppone in lotta per il quarto posto. Nulla è perso".