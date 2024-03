Lazio, Fabiani ha proposto una scrivania a Martusciello: la risposta dell'ex vice-Sarri

Angelo Fabiani ha offerto un ruolo in dirigenza a Giovanni Martusciello. Il retroscena di casa Lazio lo racconta questa mattina Il Messaggero. Il direttore sportivo biancoceleste non avrebbe voluto perdere definitivamente l'ex vice-Sarri e per riconoscenza verso la sua disponibilità ad aver preso l'incarico ad interim dopo le dimissioni del mister toscano, gli ha proposto una scrivania negli uffici di Formello.



Pur apprezzando il gesto, la risposta però è stata negativa. Martusciello si sente ancora uomo di campo e a un ruolo in giacca e cravatta ancora non ci pensa. La sua priorità al momento, stando a quanto riporta il quotidiano, è tornare a lavorare al fianco di Sarri. Ripensamenti in futuro non sono comunque da escludere, con una proposta che sarebbe sempre valida da parte del club. Ma per ora la sua avventura a Formello sembra giunta al termine. Dopo la vittoria di sabato a Frosinone, ora in biancoceleste inizierà l'era Tudor. "Adesso voltiamo pagina - ha detto Lotito - ripartiamo con un nuovo tecnico e con un nuovo spirito. Ho l’impressione che a qualcuno abbia dato fastidio che il sottoscritto sia riuscito a risolvere il problema in 24 ore, al primo e unico appuntamento. Ho alzato il telefono, ho incontrato gli agenti e ricevuto l’apprezzamento di Tudor che aveva rifiutato Napoli e Roma”.