Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha parlato a Sky Sport, prima del match di Champions contro il Feyenoord.



Quest'anno il mister ha più alternative: per la società è una piccola vittoria?

"Rispetto a Sassuolo ne abbiamo cambiati 5, quindi anche chi sta in panchina può dare un contributo. Era l'obiettivo che ci eravamo dati con presidente e allenatore, cercando anche di abbattere l'età media".



Vi hanno sorpreso le parole di Immobile?

"Sorpreso no, talvolta bisogna vedere anche come vengono riportate certe dichiarazioni. Ciro è attaccatissimo al club, sta facendo e farà ancora la storia. E' il capitano e non va dimenticato. Se oggi ci stiamo giocando la Champions è grazie a lui e ai suoi compagni".



Meglio acquistare prima a prezzo maggiori o spendere peno e perdere qualche punto?

"Nel mercato tutti dicono tanto. Guendouzi è arrivato e la settimana dopo è giocato titolare. Se un calciatore non ha fatto ritiro e poi viene, ha bisogno di trovare ritmo partita. deve anche inserirsi negli schemi di Sarri, ma non ne farei un dramma. Inoltre, molti giocatori e i loro agenti aspettano sempre l'ultimo per aspettare certe situazioni".