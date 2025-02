Mercato, liste, esclusioni e affari sfumati. C'è tutto questo nelle parole di Angelodi questa mattina ai microfoni di Lazio Style Radio. Il direttore sportivo dellaè intervenuto in diretta per fare chiarezza su diversi punti. Queste le sue parole: "Le decisioni la società le prende sempre insieme all’allenatore, anche se ognuno di noi ha un ruolo preciso. Il presidente ha un budget, il ds trasferisce le linee direttive della società all’allenatore e poi va sui calciatori. L’allenatore può dare delle indicazioni o anche mettere un veto su alcuni profili. Alla fine se si reputa che il giocatore sia funzionale al progetto, anche rifiutando milioni, si ascolta l’allenatore. Il calcio non è una scienza esatta, ma è fatto di idee. Ci sono diverse variabili che possono compromettere il cammino di una squadra, per questo è fondamentale fare le cose con coerenza. Mi assumo quindi io tutte le responsabilità di ciò che dico, in quanto responsabile dell’area tecnica.

- "Ci hanno richiesto più volte Tavares e Romagnoli. Anche questa mattina ci hanno chiesto giocatori, nei paesi in cui il mercato è aperto, ma sono funzionali al progetto di Baroni e quindi la risposta è no."."Il tempo ci dirà se avremo indovinato o meno. Come facemmo con Mandas, che avevamo pensato di portarlo subito da noi per farlo ambientare e ora ci sta togliendo un sacco di soddisfazioni.. Su Belahyane c'è la riprova di quando dico che il calciomercato è una partita a poker allargata. Ognuno fa il proprio gioco. Col mister si stilano profili e priorità, ci sono possibilità che alcune operazioni le chiudi subito, altre devi bluffare per ottenere un risultato.".

"Questo che si è concluso è stato il 60esimo calciomercato e ci sono sempre state dinamiche contorte e controverse. Quando sento dire l’allenatore voleva assolutamente Fazzini, è una bugia. Il mister non ha mai fatto pressione. Fazzini era in lista, ma se ora Belahyane è alla Lazio è perché c’era l’ok dell’allenatore ugualmente. Oggi per chiudere un giocatore non basta più trattare tra le due società, ora ce ne sono sei tra procuratori, giocatori, intermediari, fattori esterni, come chi fa informazione. Mettere d’accordo tutti non è facile. Anzi, ora aggiungiamo anche i genitori del calciatore in questione.Se un giocatore è di mio interesse lo prendo, se me lo vogliono imporre a forza invece no".

"Si dice che la Lazio non può fare mercato per l’indice di liquidità o che non faccia pagare gli stipendi. Questo è falso. Noi gli stipendi li paghiamo in modo puntuale. In ogni caso la trovo una norma ormai obsoleta, che tra l’altro, leggendo ciò che si scrive in giro e io non lo prendo per oro colato, dovrei chiedermi perché viene applicata solo per alcune società e per altre no. Il calcio si può fare anche senza sperperare denaro"., in base a un suo progetto futuro o immediato. Decide lui sui giocatori. Ci dice delle cose, ci fa una lista, ma poi la società deve avallare ciò che dice. Altrimenti rischieremmo di delegittimare il nostro condottiero e sarebbe la fine. Ci vuole rispetto per l’allenatore. La scelta di escludere Pellegrini e di reinserire Basic è stata sua: ci ha detto che il croato poteva risultare più utile, nonostante sia stato vicino a lasciare la Lazio più volte a gennaio. Mi chiedo perché non si sono fatte le stesse considerazioni, che sto leggendo oggi su Pellegrini, quando all’inizio era invece andato fuori Hysaj?".