Lazio, Fabiani: "L'entourage di Kamada mi ha assicurato che resterà al 100%"

17 minuti fa



La Lazio resta in attesa della decisione di Kamada. Come scrive oggi il Messaggero, riportando un virgolettato del ds Fabiani, la società biancoceleste è sicura della volontà del giocatore e aspetta solo che venga formalizzato il prolungamento di contratto: "Il giocatore non deve dirci nulla in anticipo, ma solo esercitare la sua opzione triennale entro il 30 maggio. L’entourage ci ha assicurato che resterà al 100%, ma non possiamo sapere se cambierà idea all’ultimo. Attendiamo".



Il centrocampista giapponese ha una clausola unilaterale nel contratto che gli consente di svincolarsi a fine mese, se non esercitata, o di far scattare un prolungamento di altri tre anni. Un accordo particolare che la Lazio ha accettato per portarlo a Roma da svincolato l'estate scorsa. L'ex Eintracht sembra destinato a dire addio dopo una sola stagione, visto lo scarso impiego e rendimento con Sarri in panchina, ma l'avvento di Tudor ha cambiato lo scenario, facendolo diventare un perno del 3-4-2-1. L'intenzione di andare ancora avanti insieme c'è, ma resta da mettere tutto nero su bianco. In realtà interessamenti da parte di altri club esteri per Kamada ci sono. Su tutti, il Crystal Palace, che sarebbe pronto a offrirgli 5 milioni di ingaggio. Alla Lazio ne percepisce 3. L'ipotesi che si sta facendo largo in questi giorni è che il calciatore intenda far scadere la propria opzione di rinnovo per poi ritrattare al rialzo le cifre dell'ingaggio con i biancocelesti. In ogni caso, tutto sarà deciso entro i prossimi 10 giorni.