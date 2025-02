Lazio, Fabiani: "Non era facile sostituire Milinkovic, Immobile e Luis Alberto, ma ce la giochiamo in tutte le competizioni"

Getty Images

Il direttore sportivo della Lazioha parlato a Mediaset, prima della sfida contro l’Inter valevole per i quarti di finale di Coppa Italia."Bisogna essere sempre ottimisti e fiduciosi. Turnover per modo di dire, ci teniamo a passare il turno. Incontriamo una grande squadra, ma ce la metteremo tutta per onorare l'impegno".I 6 GOL PRESI UNO STIMOLO? - "Speriamo che sia uno stimolo in più per i ragazzi, non fa mai piacere prendere 6 gol. Abbiamo assorbito quella partita e speriamo che stasera sia diversa".

RITORNO DELLA JUVENTUS PER L'EUROPA FA PAURA? - "Sono meravigliato che la Juventus occupi quella posizione di classifica, occupa un blasone che non scopro certo io. Soddisfatti del percorso della Lazio, in Italia e non solo. Sono abituato a tirare le somme alla fine, ad oggi un applauso ai ragazzi e allo staff tecnico".IN CORSA SU TRE FRONTI - "Vogliamo dire la nostra in tutte e tre le competizioni, più si va in avanti e più le gare si fanno difficili. Nulla è scontato, sia in campionato che in Europa e in Coppa Italia. Andiamo avanti consapevoli dei nostri mezzi e vediamo dove arriviamo. Non era facile sostituire Milinkovic, Immobile e Luis Alberto, abbiamo messo giovani che lasciano intravedere qualcosa di importante. C'è tanto da fare e lo faremo con tempi e modi giusti".