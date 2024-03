Lazio, Fabiani non molla due nomi usciti a gennaio: sono loro gli obiettivi estivi per l'attacco

Fabiani è al lavoro per rinnovare l'attacco della Lazio per la prossima stagione. A fare il punto questa mattina è il Corriere dello Sport. Il mercato di gennaio si è chiuso senza colpi per la Lazio, ma di nomi ne erano usciti parecchi in orbita biancoceleste, soprattutto in attacco. E alcuni di quei profili non sono stati mollati, anzi, al contrario è proprio su due di questi che il ds dei capitolini i sta concentrando, per anticipare la concorrenza.



VECCHIO PALLINO - Uno di questi è Jack Clarke, ala sinistra classe 2000, di proprietà del Sunderland, che milita in Championship (serie B inglese). 15 gol e 4 assist per lui in stagione. Due mesi fa i Black Cats avevano sparato alto per il suo cartellino, perché il ragazzo è uno dei punti fermi della rosa e puntavano a una conferma del suo rendimento anche nella seconda parte dell'anno (attese confermate, peraltro) per puntare alla promozione e provare a monetizzare al massimo la sua cessione in estate. Il ragazzo dal canto suo gradirebbe la destinazione. Se ne riparlerà in estate quindi, con la Lazio vuole provare ad anticipare i tempi per trovare una formula di trasferimento che accontenti tutti.



FRATELLO D'ARTE - Anche l'altro profilo tenuto d'occhio da Fabiani peraltro è di proprietà del Sunderland. Si tratta di Jobe Bellingham, fratello del più noto Jude, che sta incantando il mondo con la maglia del Real Madrid. Duttile come il fratello maggiore (Jobe è un classe 2005), può ricoprire diversi ruoli tra attacco e trequarti. Di lui, assicura il CorSport, si sentirà parecchio parlare in estate perché i biancocelesti non sono gli unici ad averlo adocchiato. 6 gol e un assist in campionato, ma anche tanto talento (pur se non alla pari del fratello) che non è sfuggito agli osservatori. La Lazio potrebbe lavorare quindi anche per un importante doppio colpo, visto il rinnovamento che servirà in attacco per la prossima annata.