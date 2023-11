La Lazio ha già iniziato a pensare al prossimo mercato di gennaio. Fabiani è al lavoro per puntellare la rosa e sistemare le situazioni rimaste in sospeso da agosto. Lotito storicamente è sempre stato restio ad interventi massicci nella sessione invernale, sottolinea stamattina il Corriere dello Sport. A maggior ragione dopo i 101 milioni spesi ad agosto, sarà difficile convincerlo ad effettuare nuovi investimenti. Il quotidiano però spiega anche che il ds potrebbe riuscire a convincere il presidente biancoceleste a dare il suo avallo ad alcune operazioni, a determinate condizioni.



La prima è che vengano piazzati gli esuberi (Basic in primis) e i calciatori scontenti (Mario Gila), per liberare risorse e rispariando anche sugli ingaggi. La seconda è che la squadra acceda agli ottavi di champions, per garantirsi ulteriori entrate dai premi UEFA. Solo così ci sarebbe spazio per nuovi arrivi, che potrebbero essere addirittura tre, uno per reparto: un esterno d'attacco, un centrocampista e un difensore.