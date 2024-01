Lazio, Fabiani ribadisce: 'La proposta di rinnovo per Anderson è sempre valida'

Non c’interessa, di sicuro non ce ne priveremo adesso e la proposta di rinnovo è ancora lì sul tavolo.

Continua a tenere banco la questionediin casaPer la società il calciatore rimane a prescindere incedibile a gennaio: le avance delle pretendenti e la scadenza al 30 giugno prossimo dell'attuale contratto non rappresentano un problema per il club, come ribadito anche oggi, sulle colonne del Messaggero dal ds Fabiani:Il messaggio è chiaro: la Lazio non ha in programma di intervenire sul mercato in questa sessione per rimpiazzare uno degli elementi principali della rosa. Un eventuale addio a fine stagione è messo quindi in preventivo da parte di; ma Felipe Anderson sa che può presentarsi negli uffici di Formello quando vuole per mettere la firma sulla proposta da 3,5 milioni l’anno per tre anni, con opzione sino al 2028, fatta ormai più di un mese fa. Non si registrano tuttavia passi avanti in tal senso al momento. Concreto è invece l'interesse della Juventus, che però lo prenderebbe solo a 0 in estate. Al contrario, le sirene arabe non sembrano aver sedotto l'attaccante brasiliano.