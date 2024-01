Lazio, Fabiani: 'Rinnovi Zaccagni e Anderson? Vedremo, nessuno ha il mal di pancia. Ma se arriva l'Arabia...'

Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, intervenuto a Mediaset, ha parlato in vista del derby contro la Roma valido per i quarti di finale di Coppa Italia.



DERBY IN CASA - "L'idea è di fare un'ottima gara e un buon risultato. E' un derby e come tale fare un pronostico è difficile. Ci teniamo sia noi che loro alla coppa, tutti vogliamo arrivare fino in fondo. Se riuscissimo a vincere, saremmo tutti felici come popolo laziale"



PERICOLI ROMA - "L'emergenza ce l'hanno un po' tutte le squadre che hanno partite infrasettimanali. E' il caso della Roma ma anche della Lazio, con Provedel out per un attacco influenzale. E' un derby e chi scende in campo deve onorarlo fino in fondo".



CAMBIAMENTI - "Le strigliate si danno ai cavalli. Ci sono momenti in cui le cose non girano, per impegni ravvicinati. Va da se che quando incontro squadre che non hanno questo stress psicologico, ti possono fare qualche scherzo. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto più continuità in campionato e dobbiamo continuare così. In Champions vogliamo divertirci: è importante fare queste partite, come quella di stasera".



RINNOVI ZACCAGNI E F. ANDERSON - "I rinnovi e gli adeguamenti non sono dati dalla carta costituzionale. Ci sono le due parti che si devono accordare, qualche elemento già c'è e non è un problema. Più avanti valuteremo le varie posizioni, con rande serenità. Non c'è nessuno che ha mal di pancia e vuole andare via, ma se ci sono sirene dall'Arabia a cui è difficile dire no è un altro discorso. Qualcuno comunque ha detto no, si trova bene alla Lazio".