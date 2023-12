, direttore sportivo della Lazio, parla così a Sport Mediaset prima della partita di Champions League sul campo dell'Atletico Madrid. Inizia tornando sulle parole di ieri di Sarri a proposito di ambiente e stampa biancoceleste: "Tutto il mondo è paese. Le pressioni ci sono in ogni città e club, credo Maurizio abbia voluto alzarla in vista del match e che non l'avesse con nessuno in particolare. Sono quei giochini da mestierante che ogni tanto tira fuori"."Lo scorso anno la Lazio ha fatto cose straordinarie e ha meritato il 2° posto, trovando continuità di risultati in campionato. Il mister sminuisce ma lo fa per alzare la tensione dei calciatori. Dobbiamo recuperare qualche punto perso in campionati: con 5-6 in più saremmo già in zona Champions. Ma resta ancora molto da giocare. E stasera sarà una partita delicata e importante, ma già esserci qualificati con un turno d'anticipo è un ottimo risultato. Siamo andati avanti anche in Coppa Italia: le premesse per fare bene ci sono, peccato per quei punti persi in Serie A con un po' troppa leggerezza"."La proprietà, nella persona di Lotito, ha iniziato a gettare le basi per un programma di ringiovanimento della rosa. Abbiamo portato alla Lazio giocatori che faranno parlare di loro nei prossimi anni. Il mercato è come i soldi, non dorme mai: se c'è qualcosa di utile per Sarri, Lotito non si tira indietro. Come ha fatto anche in estate".A Sky Sport: "C'è sempre l'ambizione di fare meglio e questo deve essere nel DNA di qualsiasi squadra. Ci mancherebbe altro che la Lazio non abbia ambizioni. Sul secondo posto dell'anno scorso credo che Sarri sia stato fin troppo umile, la Lazio ha fatto un ottimo campionato ed è arrivata seconda per merito e non per demerito altrui"."E' chiaro che la Champions rimane l'obiettivo principale, al di là delle competizioni come Champions o Coppa Italia. Dobbiamo prestare attenzione in campionato perché abbiamo lasciato punti, ma si sa che quando si gioca 2 volte a settimana da un punto di vista psicofisico qualcosa si può lasciare Cercheremo di colmare questo gap che ci separa dalla zona Champions",