A pochi minuti dall’inizio di Lazio-Feyenoord, il ds biancoceleste Angelo Fabiani ha parlato a Sky Sport facendo chiarezza sul futuro di Sarri: “I contratti sono fatti per essere rispettati, sia da una parte che dall'altra. Maurizio già un anno fa aveva spiegato che si trova bene alla Lazio e gli piacerebbe chiudere la carriera qui. Ha trovato la sua dimensione e sta facendo qualcosa di straordinario, basta vedere i risultati dell’anno scorso. Quest'anno siamo partiti un po' male, ma c'è tutto il tempo per recuperare e lui è un elemento determinante per la società".