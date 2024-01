Lazio, Fabiani smentisce le voci di mercato: 'Il Galatasaray non ci ha mai chiesto Kamada'

"Nessuno dal Galatasaray ci ha chiamato per Kamada". Non ha usato giri di parole il ds della Lazio, Angelo Fabiani per smentire seccamente le voci di mercato che si stanno rincorrendo da giorni attorno al centrocampista giapponese. I biancocelesti, ribadisce ancora il direttore sportivo nel virgolettato riportato dal Messaggero, non hanno intenzione di cederlo: "Puntiamo molto su di lui". E anche su Neuhaus - il centrocampista del Borussia Monchengladbach accostato alla Lazio da una settimana come rinforzo invernale - il tono è stato altrettanto perentorio: "Ci è stato offerto in estate insieme a tanti altri nomi ed è finita lì. Mai esistita una trattativa a gennaio".