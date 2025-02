Getty Images

Lazio, Fabiani su Casadei: "Non spendiamo tanto per uno che non ha mai giocato in due anni"

23 minuti fa

Il mancato arrivo di Casadei ha scatenato l'ira funesta dei tifosi della Lazio contro la società. Non una novità, in realtà, per le sessioni di mercato dei biancocelesti durante l'era Lotito. E infatti in società non sembrano esserci particoli preoccupazioni per come è andata a finire la telenovela di questa sessione di mercato, stando a quanto traspare dalle parole del ds Fabiani ai microfoni del Messaggero.



"Non spendiamo 18 milioni per un giovane che negli ultimi due anni non ha mai giocato. Gli auguriamo il meglio", il virgolettato riportato dal quotidiano romano.. Fedele alla sua linea, secondo cui "i migliori affari sono quelli che non si fanno", il direttore sportivo della Lazio in questi due giorni che mancano al gong del calciomercato proverà comunque a regalare un rinforzo a centrocampo a Baroni. "Escludo che non faremo qualcosa" aveva dichiarato in conferenza stampa una decina di giorni fa. In realtà però con il rientro di Vecino ormai imminente (Baroni conta di convocarlo per la gara col Napoli del 16 febbraio), non è nemmeno da escludere che alla fine non arrivi nessun altro oltre il giovane Ibrahimovic, già inserito in gruppo e che attende di fare il suo esordio.