Lazio, Fabiani sul futuro di Pedro: "Questa è casa sua"

GETTY

A 38 anni, da compiere a luglio,sta attraversando una seconda giovinezza quest'anno con la. Con Baroni in panchina l'attaccante spagnolo si è revitalizzato, trascinando la squadra in diverse occasioni alla vittoria, in Europa e in campionato, con le sue giocate e i suoi gol. Il suo contratto è in scadenza tra pochi mesi. A bocce ferme si siderà al tavolino con la società per decidere il proprio futuro. Per Lotito e Fabiani, visto l'attaccamento alla causa e la professionalità dimostrata. Nel suo caso quindi, considerando l'esperienza da campione, si potrebbe derogare in estate al programma di ringiovanimento della rosa che il club intende portare avanti.

Ai microfoni di Sky lo stesso direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha spiegato chiaramente quale sia la posizione della dirigenza nei confrotni del calciatore: "Pedro è un professionista anche fuori dal rettangolo di gioco, nella vita privata, nell’alimentazione e nel riposo. Poi si vede in campo che è un campione. Quest’anno si è trovato in una squadra non dico completamente cambiata, ma sicuramente ringiovanita, con ragazzi che hanno spensieratezza e lui in questo contesto ci si è ritrovato bene.e lo abbiamo già dimostrato.: deciderà lui cosa vorrà fare nel prossimo futuro, problemi da questo punto di vista veramente non ce ne sono".