Il ds dellaha rilasciato una lunga intervista ai microfoni dei media ufficiali biancocelesti. Riguardo il momento di difficoltà che sta attraversando la squadra ha sottolineato la tranquillità e la fiducia per il futuro: “Di questi momenti di difficoltà ne ho vissuti tantissimi e c'è sempre un rimedio a tutto., senza lasciare spazio a egoismi personali".Non sarà un percorso breve né facile quello della Lazio, ha spiegato il ds, lasciando intendere che il progetto di crescita generale del club passa anche attraverso queste fasi più complicate: "Ci vorrà del tempo e so che, ma bisogna intervenire piano piano per far capire come la società intende far vivere l’attività che compie giornalmente. All’indomani di Salerno ad esempio, decisi di entrare con tutti i crismi all’interno di uno spogliatoio. Non l’avevo fatto prima perché da persona umile, che ha visto il percorso straordinario di questi ragazzi in campionato e meritando il secondo posto, il mio senso di umiltà mi ha portato a gestire lo spogliatoio in maniera diversa. Oggi siamo un po’ tristi, ma facciamocela passare. Quando è uscito il primo sorteggio della Champions tutti dicevano che fosse facile, ma io credo che lo diventi solo quando lo vinci. Passare il girone con un turno d’anticipo significa che i ragazzi hanno mostrato valore. In campionato è mancata la determinazione, l'ardore agonistico e abbiamo perso quegli 8 punti che oggi avrebbero dato un significato diverso al percorso della Lazio.I nostri sono ragazzi che somatizzano molto la sconfitta e basta vederli in volto. Quello che dispiace è registrare qualche voce fuori dal coro. In ogni caso, io i bravi ragazzi li voglio solo come avversari. Se nello spogliatoio c’è un dibattito o una critica costruttiva io lo preferisco sempre.Ho trovato tra mister e presidente un rapporto di rispetto reciproco. Conosco Sarri dai tempi della Nocerina e so che è un cavallo di razza, preparatissimo e perfezionista. Lui è uno che migliora tantissimo i propri calciatori. Sarri non è inferiore ad altri grandi allenatori che ho avuto la fortuna di vedere da vicino, come Capello, Ancelotti e altri mostri sacri"."Esistono due tipi di calcio: quello giocato e quello mediatico. Io mi occupo di quello giocato, anche se poi inevitabilmente mi trovo a sguazzare anche in quello mediatico. Paradossalmente un giocatore a scadenza si dovrebbe riconquistare la pagnotta molto più degli altri e dovrebbe offrire performance superiori. Le altre situazioni di contorno non trovano riscontro. Un rinnovo di contratto non è dato per statuto, lo si concerta tra le parti e non per questo, se non dovesse arrivare, un professionista può pensare di venire meno al proprio impegno. Questo almeno è il caso della Lazio:Oggi ci sono minimo 5 società che devi mettere d’accordo e ognuna di loro tira l’acqua al proprio mulino e a volte si fanno veicolare delle notizie false, che questi giocatori quando vanno a leggere restano increduli. Poiché so sempre dove va a dormire la lepre, so perché fanno queste cose e chi le fa. Se la Lazio è ambita non vedo il perché a un certo punto si debba invertire la rotta. AncheImmobile pensa di restare alla Lazio, di esserne capitano e di dare ancora tanto”."In estate abbiamo preso ragazzi giovani ma con esperienza e siamo intervenuti dove necessario, con un vice Immobile e per sostituire Milinkovic. Abbiamo cercato di ampliare la rosa con elementi e investimenti che possono dare frutti nel medio e lungo termine.Molti giocatori smetteranno e dobbiamo farci trovare pronti con elementi che abbiamo preso anzitempo”.