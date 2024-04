Lazio, Fabiani vuole riportare Gosens in Serie A

25 minuti fa



Robin Gosens è uno degli obiettivi principali del mercato estivo della Lazio. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, spiegando che il calciatore vorrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza all'Union Berlino. Nelle scorse settimane il direttore sportivo biancoceleste Fabiani ha preso informazioni per capire la fattibilità dell'operazione e più di recente i contatti si sono infittiti.



Su Gosens c'è da battere comunque la concorrenza di diverse altre società interessate. La principale è il Bologna. Lui non ha ancora fatto sapere quale destinazione gradirebbe maggiormente, ma l’ex Atalanta è convinto che in Serie A possa rilanciarsi definitivamente, dopo le ultime due annate non entusiasmanti. Trasferitosi all'Inter a gennaio 2022 non è mai riuscito a imporsi con continuità in nerazzurro. Dopo essere stato riscattato per 28 milioni, Marotta lo ha ceduto al club tedesco l’estate scorsa per 15 milioni. In Bundesliga l’esterno sinistro in questa stagione ha totalizzato sei gol e due assist, cui si aggiunge anche un gol in Champions League. Proprio la possibilità di rigiocarla l’anno prossimo potrebbe essere un fattore determinante per la scelta della destinazione, ma non l’unico. La pista biancoceleste può scaldarsi già prima della fine del campionato, per provare a bruciare sul tempo le altre pretendenti.