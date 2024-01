Lazio, Fabiani vuole sciogliere il nodo basic: ieri incontro con l'agente

Non si è ancora concretizzata la cessione di Basic in casa Lazio. Il centrocampista, ai margini del progetto tecnico di Sarri sin da inizio stagione, ha le valigie pronte. Friburgo, Verona e Udinese sono interessate, ma una soluzione ancora non è stata trovata. Per questo, racconta questa mattina il Corriere dello Sport, il ds Fabiani ieri si è incontrato con il suo agente per stabilire le condizioni per il suo addio.



I biancocelesti vorrebbero cederlo a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto. Il calciatore invece preferirebbe un prestito secco.fino a fine stagione per provare a rilanciarsi e poi scegliere la destinazione migliore in estate.