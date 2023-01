Trecentosessantasette giorni, tanto è passato dall'ultima partita giocata da Mohamed Fares. L'esterno di centrocampo di proprietà della Lazio, infortunatosi gravemente al ginocchio un anno fa, ha superato il calvario del post operazione per recuperare la forma. Un problema muscolare a dicembre ne ha rallentato ulteriormente il ritorno in campo, ma lunedì scorso è tornato ad allenarsi a pieno regime. Il classe '96, ormai pienamente ristabilito, cerca ora una squadra dove potersi rilanciare.



Per caratteristiche tecniche è ai margini del progetto tecnico biancoceleste. Il suo ruolo mal si adatta al 4-3-3 di Sarri, che comunque quest'anno lo ha inserito nella lista per la Serie A e potrebbe concedergli qualche minuto la settimana prossima in Coppa Italia contro il Bologna. Proprio i felsinei sembrano i più interessati a lui, anche se per il momento dalla società emiliana arrivano smentite a riguardo. In particolare è il ds Sartori a stimare da tempi non sospetti le qualità del ragazzo, ma il club vuole prima vederci chiaro sulle sue reali condizioni fisiche. La Lazio, con la quale ha un contratto fino al 2025, è disposta a discutere anche di un prestito con diritto di riscatto. La sua cessione sbloccherebbe infatti l'indice di liquidità per permettere l'arrivo di almeno un rinforzo chiesto da Sarri.