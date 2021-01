Tra un'esultanza e uno sfottò dopo la vittoria nelè cominciata un'altra settimana di lavoro per lanel centro sportivo di. Gruppo quasi al completo a disposizione di. Riscaldamento a secco, poi possesso palla fluo contro arancioni sul secondo campo nel training center biancoceleste.. Entrambi hanno completato interamente la seduta senza effettuare un lavoro differenziato. I due puntano alper tornare titolari,. Il capitano biancoceleste, fresco 35enne, sogna di scendere in campo per qualche minuto ingiovedì sera.Tra i tanti ritorni oggi va registrato anche quello di. Il portiere albanese ufficialmente era fuori dopo la Fiorentina per una distrazione al retto femorale della coscia destra. Dietro la sua assenza vi erano però anche dei motivi comportamentali, i quali al momento lo vedono anche lontano dal rinnovo (l'attuale contratto con la Lazio scade nel 2022). L'allenamento odierno si è concluso con una partitella per tutti coloro che non hanno giocato o al massimo sono entrati in campo per qualche minuto contro la Roma. Per i titolari invece allunghi di scarico sui 50 metri. Inzaghi ha risparmiato metà seduta odierna aASSENTI -. Il centrocampista ha rimediato uno stiramento il Parma in campionato. Per questo motivo non è stato convocato contro lae ne avrà per almeno un paio di settimane. Out stamani anche il Panterone così come Luiz Felipe. Entrambi hanno riposato poiché erano sfiniti dopo il derby. L'altro calciatore stremato in seguito al fischio finale di Orsato era Lazzari, ma l'ex Spal oggi si è allenato col resto del gruppo.