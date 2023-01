Ultimi tentativi in casaper piazzare. Poi si proverà a prendereprima del gong. Questa l'unica manovra che i tifosi biancocelesti (e Sarri) possono aspettarsi entro le ore 20 di oggi. Niente attaccante dunque, nonostante le richieste del tecnico, ma solo eventualmente il prestito (da capire con quale formula) del terzino della Juventus, di rientro dall'Eintracht Francoforte.Dalla Turchia c'è un'offerta per Fares da parte dell'Antalyaspor, ma l'offerta economica non convince né il classe '96, né il club. Nella serata di ieri è arrivata anche una richiesta dal Torino , dove c'è il ds Vagnati che stima molto il ragazzo dai tempi della Spal. Il tempo stringe: se si risolverà questa situazione, Pellegrini è pronto ad arrivare a Formello. Altrimenti in casa biancoceleste sarà trascorsa la settima sessione invernale senza acquisti dal 2009.