In attesa della sfida contro il Benevento, ecco come il vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris ha presentato il match ai microfoni ufficiali della Lazio: "La squadra sra bene, si è allenata bene, abbiamo in più Lazzari e Correa, perdiamo Caicedo, ma in questa fase della stagione qualche assenza ci sta. In più nell'ottica delle tre partite in una settimana ci saranno delle variazioni. Siamo sempre in contatto con Simone".

SU INZAGHI - "Il mister sta meglio, stiamo solo aspettando il tampone negativo che speriamo arrivi presto. Visto che la squadra nel post partita di Verona gli ha dedicato la vittoria, speriamo di dedicargliene un'altra subito. Sarebbe stato bello vedere insieme i fratelli Inzaghi. Mi sento il terzo incomodo, porterò sicuramente i saluti a Pippo".

SUL BENEVENTO - "Si tratta di una squadra pericolosa, lo dicono i numeri, hanno vinto cinque gare fuori casa e tra queste anche allo Stadium contro la Juventus. Il fatto che cambiano modulo è una caratteristica molto insidiosa, ma questa per noi è un'altra finale e dovremo puntare alla vittoria".