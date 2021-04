Il tecnico della Lazio, presente per la positività di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris, parla a Sky Sport dopo il ko per 5-2 col Napoli. "Milinkovic prende la palla -dice sul rigore assegnato al 7' agli azzurri, nel calcio che ho giocato io all'attaccante che abbassava la testa, si dava gioco pericoloso. Altrimenti si dava gioco pericoloso a Sergej, non rigore".