Tra i rinnovi cerchiati di rosso in casa Lazio vi è senza dubbio Adam Marusic. L'esterno montenegrino è una priorità dopo l'ottima stagione appena conclusa, sia per la rosa di Sarri sia per eventuali offerte in arrivo. La sua valutazione è lievitata (siamo sui 20-25 milioni di euro). Il rinnovo di Marusic sarà determinante anche per non far abbassare il prezzo del cartellino vista la scadenza nel 2022. Al momento l'esterno montenegrino percepisce 900mila euro. Chiede 2 milioni a stagione, la Lazio al momento offre 1,5 milioni. Nonostante la fase di stallo però filtra ottimismo da Formello. A riportarlo è Repubblica.