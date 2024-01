Lazio, fastidio muscolare per Felipe Anderson: le ultime verso il Lecce

La Lazio si avvicina alla sfida contro il Lecce prevista per domani alle 12.30. Nel giorno della rifinitura, chi non è sceso in campo è Felipe Anderson, che non è al meglio a causa di un problema al polpaccio. Con Castellanos out e Immobile non al meglio, per la sfida contro i pugliesi si candida anche Pedro per un posto lì davanti.