Lazio, per Cipriano è fatta. In giornata verranno completati gli ultimi passaggi burocratici, poi Tare calerà la sua ultima intuizione, un baby talento da mettere a disposizione, per ora, della Primavera di Menichini. Cipriano è biancoceleste: è atteso per le visite mediche e la firma del contratto. Ma non è l'unico movimento atteso in difesa.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Messaggero, la retroguardia della Lazio potrebbe salutare altri due giocatori: Wallace piace ai Wolves, Mendes è di casa e potrebbe piazzarlo in Premier. Occhio anche a Bastos: l'angolano non ha partecipato al ritiro per gli impegni con la Nazionale, su di lui è spuntato l'interesse del Watford.