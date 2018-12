Lazio, fatta per la star del Liverpool? Secondo Trasfermarkt, sito di riferimento per statistiche e affini, sì. Sarebbe l'olandese Habeeb Omobolaji Adekanye il mister X della Lazio. Secondo Trasfermarkt dal 1 luglio l'esterno del Liverpool giocherà nella Lazio. Tare piazza il colpo a parametro 0: giovane, talentuoso, può giocare su tutte e due le fasce. Ed è un giocatore della Lazio, o quasi.



MERCATO LAZIO - Il marchio di fabbrica è DOC: cresciuto tra la cantera di Barcellona e Ajax, Bobby si è trasferito in Inghilterra nel 2015, con picchi di rendimento soprattutto in Youth League grazie a 5 reti in 12 apparizioni. Un'occasione d'oro, che Tare non si è lasciato scappare.