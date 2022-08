Tutto fatto per l'arrivo di Provedel alla Lazio. Si chiude dopo più di un mese la telenovela attorno al portiere dello Spezia, indicato da Sarri come rinforzo ideale per la porta da affiancare a Maximiano, Il classe '94 è atteso nel tardo pomeriggio di oggi a Roma e domani sosterrà le visite mediche, che non saranno però come di consueto in Paideia.



Il controlli fisici si svolgeranno alle 9 presso la clinica Mater Dei. Poi il calciatore firmerà il contratto che lo legherà ai biancocelesti per cinque anni. 1,3 milioni di euro a stagione lo stipendio pattuito. 2,5 invece quelli che la società verserà nelle casse dei liguri.