Lazio, febbre da derby: siti intasati per comprare i biglietti

Tommaso Fefè

Sono oltre 22mila i biglietti già emessi per il Derby della Capitale di mercoledì prossimo. I tifosi della Lazio aspettavano da un mese di conoscere l'avversaria ai quarti di Coppa Italia e appena arrivata l'ufficialità della sfida contro la Roma in poche ore hanno preso d'assalto il botteghino on line. Sul sito del circuito di vendita dei tagliandi nella giornata di ieri si sono registrate code anche oltre i 40 minuti di attesa, a causa del grande afflusso di utenti. La Lazio giocherà in casa, quindi ai giallorossi sono riservati solo i poco più di 20mila posti dei settori Sud dello stadio Olimpico. Il resto dell'impianto capitolino sarà tutto per i biancocelesti che hanno già esaurito Curva e Distinti. Le proiezioni dicono che si arriverà agevolmente a quota 50mila presenze in totale, nonostante l'orario scomodo (si giocherà alle 18) di un giorno infrasettimanale.