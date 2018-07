È tutto fatto per le cessione di Felipe Anderson al West Ham. Accordo trovato tra la Lazio e il club londinese per l’esterno d’attacco classe 1993. Dopo la frenata delle scorse settimane, nelle ultime ore i nuovi contatti e la chiusura del colpo. Come riportato da Sky Sport, il presidente Claudio Lotito ha trovato l’accordo col West Ham per chiudere l’affare a 38 milioni di euro. Si chiude dunque dopo cinque anni la storia tra Felipe Anderson e la Lazio: per il brasiliano è pronta una nuova avventura in Premier League. Nella giornata di domani, Felipe Anderson sarà a Londra per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmerà un contratto di 5 anni con club inglese. Soddisfatte alla fine le richieste di Lotito, che chiedeva circa 40 milioni per il giocatore.