Una stagione a due facce quella di Felipe Anderson: il brasiliano ha iniziato con un gap dovuto ad infortunio, dietro Luis Alberto, definitivamente esploso. Dopo l'esclusione di Napoli è rinato, Felipe si è ritrovato e ha aiutato la squadra. Il suo futuro è in bilico. Come riporta ‘Il Messaggero’, la prossima settimana dovrebbero arrivare a Roma Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci, procuratori del giocatore. Si tratta il rinnovo, altrimenti andrà via, la Lazio non vuole altri casi Keita. Lotito per cederlo vuole almeno 40 milioni.