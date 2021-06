sente la saudade, ma stavolta ad attirare l’attenzione del classe ’93 non sono il verde e l'oro del suo Brasile, ma il bianco e celeste della. Da venerdì è emersa la possibilità concreta che Pipe possa tornare nella capitale e questa sembra essere la volta buona. L’ex numero 10 del club capitolino è rimasto sempre legato a Roma. Un filo mai spezzato che già la scorsa estate avrebbe potuto ricongiungersi. Felipe Anderson eavrebbero messo da parte i disguidi passati per tornare a cooperare nel Lazio Training Center, ma alla fine la società fece altre scelte. L’arrivo diperò, da sempre estimatore del brasiliano, ha riacceso definitivamente la miccia e ora vedere Pipe di nuovo con la maglia biancoceleste non è più un miraggio.Al momento Felipe Anderson è legato alfino a giugno 2022. Gli Hammers nell'estate del 2018 versaronoper strapparlo alla Lazio. Nella prima stagione il brasiliano ripagò tutti gli sforzi del nuovo club venendo eletto da compagni di squadra e tifosi “Top goalscorer” insieme ade vincendo anche il “Goal of the season” grazie ad un meraviglioso tiro a giro nella sfida casalinga contro ilDa lì tanti passi indietro, arrivando addirittura ad accumulare solamente 660 minuti in questa stagione tra West Ham e. Felipe Anderson cerca perciò il riscatto in quella che si può considerare casa sua.con la maglia della Lazio. Numeri importanti che potrebbero essere presto incrementati. Prestito con obbligo di riscatto, questa la formula che riporterebbe Pipe nella capitale.Il dscercherà di abbassare le pretese del West Ham che valuta il calciatore. Il brasiliano non sta nascondendo in nessun modo la sua voglia di tornare dove è diventato grande e ora anche il suo agente, Kia Ava Joorabchian, è meno intransigente del solito. I suoi secchi “No” su un possibile avvicinamento alla Lazio sono tramutati in unrivelato a Calciomercato.com. Stavolta la strada per il ritorno di Felipe Anderson comincia a tracciarsi.