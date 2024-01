Lazio-Felipe Anderson, rinnovo in stand by: dalla Juve all'Arabia Saudita, il punto sul futuro

Dopo la partita contro il Lecceha spiegato ai microfoni di Sky. Doppio passo e via a festeggiare la quarta vittoria di fila in campionato - la quinta considerando anche il derby di Coppa Italia - per una Lazio che con i tre punti di oggi ha agganciato il quarto posto. L'unico gol della partita è arrivato dal destro preciso sotto la traversa del brasiliano, seconda rete stagionale dopo quella al Sassuolo e ancora decisivo una settimana dopo l'assist contro l'Udinese.- Il futuro però è ancora in bilico, il contratto scade a giugno prossimo e al momento la trattativa per il rinnovo è ancora in stand by.. A Sarri importa poco, l'allenatore guarda solo le prestazioni in campo e quando gli chiedono qualcosa risponde così: "Da qui a fine stagione ci sarà il tempo di risolvere la questione". Senza fretta.- Occhio però, perché, ma se la Lazio non dovesse trovare l'accordo per il rinnovo i bianconeri potrebbero farsi avanti. Chi ci sta provando, invece, è l'Arabia Saudita da dove è arrivata una proposta da 15 milioni. Respinta, per ora. Non è escluso che possa arrivare un rilancio nelle prossime settimane.