A un passo dalle 300, ma mai così lontano. La storia tra Felipe Anderson e la Lazio va avanti da tempo e ha vissuto diverse fasi. L'arrivo da giovanissimo, la crescita, l'esplosione, la cessione e poi il ritorno. Tanti capitoli che hanno messo insieme 297 presenze, in cui il brasiliano ha realizzato 54 gol e fornito 62 assist vincenti ai compagni. Eppure, dopo tanti anni belli e anche vincenti, ora potrebbero essere arrivati gli ultimi mesi da passare insieme. Il prossimo 30 giugno 2024, infatti, scadrà il contratto del classe '93 con i biancocelesti e, a sei mesi da questo termine, non c'è ancora un accordo per prolungare.



TRA STANDBY E JUVE - I contatti che ci sono stati in questi mesi tra la società del presidente Lotito e l'entourage di Felipe, infatti, non hanno portato a intese. Anzi, resta ancora distanza soprattutto su un aspetto: l'ingaggio del brasiliano. A 30 anni, l'ex Santos e West Ham sa di avere davanti a sé la possibilità di firmare l'ultimo contratto importante della carriera e sta quindi valutando bene ogni aspetto del suo futuro. Sia in ottica permanenza che addio. Diversi club si sono informati sulla sua situazione, pronti a cogliere l'opportunità di prenderlo a parametro zero la prossima estate. Tra questi, uno dei più attenti è sicuramente la Juventus, che vorrebbe aggiungere Felipe Anderson alla sua rosa per la stagione - sperano alla Continassa - del ritorno in Europa. Ancora qualche settimana di speranza per la Lazio, per provare gli ultimi rilanci in extremis. Altrimenti, la storia con Felipetto potrebbe chiudersi presto.