Felipe Anderson ha presentato la partita intervenendo a Lazio Style Channel: "Oggi giochiamo contro un avversario fortissimo, specialmente in casa. Sarà difficile per noi, ma vogliamo vincerla a tutti i costi. Sappiamo che siamo già qualificati, ma arrivare primi avrebbe un sapore speciale. Servirà una partita propositiva, con le nostre idee. Dobbiamo essere veloci con la palla tra i piedi, possiamo mettere in difficoltà chiunque e lo sappiamo. Sarà fondamentale anche scendere in campo con la giusta umiltà. La squadra c'è, siamo fiduciosi. Non era facile qualificarci, arriveranno poi le gioie anche in campionato. L'importante è rimanere uniti e compatti per uscire dal momento di difficoltà".



A Sport Mediaset: "Sappiamo che sarà una gara molto difficile, loro sono forti ma indossando la maglia della Lazio dobbiamo sempre puntare a vincere. Se ci riuscissimo sarebbe un obiettivo di gruppo molto importante".



Non perdono qui da 19 partite.

"Dobbiamo provare a fare il nostro gioco a tutti i costi, proporre e tenere il possesso. Sarà difficile ma non è impossibile".



Come si sfida l'Atletico?

"Dobbiamo stare concentrati, compatti e coraggiosi. Non sarà facile ma proviamoci".