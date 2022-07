Prima conferenza stampa del ritiro di Auronzo di Cadore 2022. Prima dell'allenamento pomeridiano ai microfoni si è presentatoper le prime impressioni di questo ritiro. Queste le parole dell'ala della"Io sto bene, sono motivato e anche i miei compagni sono carichi. I primi giorni di lavoro sono pesanti, ma abbiamo già in mente quanto appreso l'anno scorso e questo ci darà continuità. Auguro il meglio agli altri amici brasiliani che sono andari via. Il calcio è così e noi dobbiamo pensare al presente. in compenso, ho parlato già con Marcos Antonio e mi ha detto che ha tanta voglia di venire ad allenarsi il prima possibile."l'anno scorso c'erano tante cose nuove da imparare e ci abbiamo tutti messo un po'. Alla fine però si vedeva la mano di Sarri e ripartiamo con tanta motivazione da lì. Vogliamo migliorare ciò che abbiamo imparato e fare grandi cose in campionato. Non abbiamo ancora parlato di obiettivi, ma vogliamo giocarcela. Siamo ambiziosi e vogliamo stare più in alto possibile in classifca, vincendo tante partite"."Non mi danno fastidio le critiche. Ci saranno sempre e sono abituato. iO guardo ciò che sto facendo e penso a fare bene con la squasdra. Certo, ci sono partite in cui si può fare meglio, ma le critiche ci saranno sempre"."Voglio ringraziare i tifosi. Già l'anno scorso l'affetto ricevuto, anche quando le cose non andavano bene, è stato tanto. Ora possiamo ricominciare a fare le cose che ci piacciono quando stiamo insieme. Abbiamo bisogno del vostro sostegno".