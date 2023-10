Ho un rapporto ottimo con presidente e squadra. A me piace stare qua ma dobbiamo prendere con calma la migliore decisione.

Resta ancora in stand - by il rinnovo dicon la. Il Messaggero oggi riporta alcune dichiarazioni dell'attaccante brasiliano su questo tema, che sta diventando sempre più caldo in casa biancoceleste:

Dopo qualche critica e un avvio di stagione non ottimale Felipe Anderson ha trovato contro il Sassuolo il suo primo gol (aveva comunque servito 4 assist da inizio anno) e una continuità di rendimento nei 90 minuti come non si vedeva dagli ultimi mesi dello scorso campionato. A gennaio però sarà libero di accordarsi con chi vorrà, perché il suo contratto con la Lazio scadrà a giugno 2024. L'attuale ingaggio è di 2,5 milioni a stagione: se lo era decurtato tre anni fa, per agevolare il trasferimento dal West Ham (dove guadagnava oltre 3 milioni di sterline l'anno), con la promessa di un futuro adeguamento. Lotito ha avviato i contatti con l'entourage del calciatore già da diverso tempo, ma non c'è ancora una proposta ufficiale da parte del club. Il giocatore, classe '93, chiede uno stipendio allo stesso livello degli altri top player della rosa biancoceleste.