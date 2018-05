In casa Lazio è arrivato il momento delle valutazioni, dei giudizi, delle scelte definitive. Felipe Anderson è sulla lista di Tare: rinnovo o partenza? Come riporta il Corriere dello Sport, il contratto del brasiliano è in scadenza nel 2020 e in caso di mancato rinnovo andrà via. I suoi due procuratori sono attesi nei prossimi a giorni a Roma per definire la situazione dell'ex compagno di squadra di Neymar.



TATTICA E PARTENZA - A determinare l'eventuale partenza di Felipe Anderson ci sarà l'aspetto tattico. Inzaghi sembrerebbe voler portare avanti il 3-5-2, che ha esaltato Luis Alberto e Immobile ma ha escluso proprio Felipe dall'11 iniziale. Senza Felipe e con la possibile cessione di Milinkovic, la Lazio rischia di ritrovarsi con un gap tecnico da colmare. Sarà la centralità nel progetto a far sposare, o meno, a Felipe Anderson il progetto della Lazio. Altrimenti sarà addio.