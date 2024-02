Lazio, Felipe Anderson: 'Vivo uno dei momenti migliori della mia carriera'. Ma il futuro è un rebus

Laè pronta ad affrontare ilnell'andata degli ottavi di UEFA Champions League, alla vigilia della gara l'esterno offensivo biancocelesteha parlato a TNT Sport della propria stagione: "E' uno dei migliori momenti della mia carriera, lo dico con certezza. Sono tre stagioni che provo a mantenere questo livello così alto, sempre a disposizione della squadra e giocando tutte le partite. Mi sento molto bene fisicamente".- Il brasiliano ha parlato anche della prossima sfida con i campioni di Germania: "E' una partita molto bella da giocare. E' un avversario che gioca spesso le fasi finali e che vince spesso titoli. Vengono da una sconfitta, ma hanno grande esperienza in Champions League. Conosciamo la loro forza e dobbiamo dare il 110%".- Il futuro di Felipe Anderson resta un rebus, il contratto con la Lazio è in scadenza e le pretendenti non mancano. Anche in Italia, con la Juventus che monitora costantemente la situazione. In giornata, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha parlato così del tema rinnovi: "Il rinnovo di un contratto dipende dalla società, il premio è una elargizione che fa la società, non è un obbligo (...) Non è un argomento che voglio trattare pubblicamente".