Ci pensa Lewis Ferguson a mettere la firma su Bologna-Lazio, match andato in scena al Dall'Ara e valido per l'undicesima giornata di Serie A. Risultato di 1-0 finale e un gol che per i biancocelesti ha un sapore ancor più amaro, visto che in estate Lotito aveva messo nel mirino proprio Ferguson, come obiettivo per rinforzare l'organico a disposizione di Maurizio Sarri. Oggi, qualche mese dopo, lo scozzese è passato da sogno di mercato a giustiziere in campionato.



IL RETROSCENA - Il centrocampista rossoblù con 7 gol stagionali è stato uno dei giocatori-chiave di Thiago Motta nella stagione 2022/23, attirando l'interesse della Lazio di Sarri durante il mercato estivo. In particolare, quando Milinkovic-Savic sembrava ormai destinato a lasciare la capitale e - ancora prima dell'Al-Hilal - si parlava di Inter e Juventus, era proprio Ferguson il designato per andare a sostituire il sergente. I rossoblù l'estate precedente avevano investito circa 3,5 milioni per prenderlo dall'Aberdeen e, visto il rendimento assai soddisfacente, hanno risposto alla Lazio con un 'no' secco. Niente da fare per i biancocelesti, che dopo la delusione di mercato in estate, oggi assaporano un'altra delusione, crollando 1-0 al Dall'Ara. Il protagonista è sempre lo stesso: Lewis Feguson.