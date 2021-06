Continuano ad arrivare conferme per l'approdo di Elseid Hysaj alla Lazio. Il club biancoceleste è pronto ad accogliere il terzino albanese con un contratto dai quattro ai cinque anni. Nella serata di ieri è poi emerso in maniera prepotente dall'Argentina il nome di Fabricio Angileri, addirittura dato per acquistato dalla Lazio dal River Plate per 7 milioni di euro. Come riportato anche da Il Messaggero però al momento la pista non trova conferme da Formello.