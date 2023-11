Lazio – Feyenoord 1-0LAZIO: salva il risultato nel primo tempo su Gimenez e nel finale con una prodezza d’istinto su un pallone sbaucato in mischia.: Stengs è un pessimo cliente ma se non altro riesce a renderlo meno pericoloso di quanto non sia stato all’andata. (dal 31’s.t. Pellegrini 6: sbroglia un paio di situazioni pericolose senza troppi fronzoli): tiene bene la posizione e non si fa quasi mai sorprendere sui palloni alti.: quando trova avversari spigolosi sembra quasi che si esalti più del solito. Non arretra di un centimetro anche contro un attaccante più fisico di lui come Gimenez.: rende la vita difficile a tutta la catena sinistra del Feyenoord spingendo senza sosta sull’acceleratore.: passi avanti nell’applicazione tattica, ma a tratti è apparso ancora troppo spaesato nella sua zona di campo, che lui evidentemente non ha ancora inquadrato benissimo. (dal 7’s.t.: fa sentire fisico e tacchetti dove serve, per contenere il forcing finale del Feyenoord): non ha piedi educati da regista, si sapeva, ma il suo lavoro di schermo, anche se qualche volta un po’ ruvido, è stato fondamentale. (dal 31’s.t.: nei minuti finali dà una mano a tenere lontani i pericoli, spendendo anche qualche fallo intelligente)sacrifica qualche giocata per fare un gran lavoro di rifinitura in mezzo al campo. Più della qualità, stasera è emerso il carisma nella gestione dei palloni più delicate: mette subito le cose in chiaro facendo ammonire il diretto avversario. Una spina nel fianco costante per gli olandesi. (dal 17’s.t.: non ha brillato particolarmente, ma è stato prezioso per tenere allertati i difensori olandesi, costringendoli ad arretrare la pressione): fa 200 in biancoceleste, alla sua maniera. Sbuca dietro le linee e torna l’attaccante mortifero che è sempre stato. (dal 17’ s.t.: poteva fare meglio in contropiede nel finale e chiudere il match): palla perfetta per Immobile dopo un primo tempo in sordina. Cresce nella ripresa.All.: risposta di carattere, da parte sua e di tutta la squadra, alle critiche dei giorni scorsi. Prestazione gagliarda e compattezza ritrovata.(4-3-3): Bijlow 6; Nieuwkoop 5,5 (dal 19’p.t. Trauner 5,5 e dal 28’s.t. Jahanbakhsh s.v. ), Geertruida 5, Hancko 5,5, Hartman 6; Timber 6 (dal 35’ s.t Milambo s.v.), Zierrouki 6 (dal 35’s.t. Ueda s.v.) , Wieffer 6,5; Stengs 6, Gimenez 6, Paixao 6 (dal 28’s.t. Ivanovic 5,5). All.: Slot 5,5.