La panchina dinon è in discussione. Nonostante le tensioni e lo scambio di battute a distanza tra il tecnico dellae il presidente Lotito , la società biancoceleste ha ribadito la fiducia all'allenatore. Lo racconta oggi il Messaggero. La candidatura die le altre voci di un possibile esonero del mister sono state rispedite indietro dal club capitolino.L'avvio di stagione della Lazio è stato al di sotto delle aspettative, ma al momento non esiste alcuno scenario per un possibile ribaltone in panchina. Né Sarri sta pensando alle dimissioni. Le scelte di mercato, pur completando la rosa in tutti i reparti, non hanno soddisfatto a pieno le sue richieste, ma il tecnico toscano è comunque convinto di poter risollevare le sorti della squadra nei prossimi mesi lavorando sul campo al pieno inserimento dei nuovi arrivi.